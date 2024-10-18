Расписание поездов на МЦД-4 изменится 19–20 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание движения поездов на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) изменится в период с 19 по 20 октября, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Коррективы будут внесены в расписание электричек в связи с продолжением ремонта путевой инфраструктуры.

Так, от станции Солнечной до Лесного Городка поезда будут следовать по пути на Железнодорожную. При этом на Лесном Городке могут происходить изменения пути отправления электрички. Вместе с тем интервал движения в промежутке от платформы Мещерской до Площади трех вокзалов увеличится до 30 минут.

Кроме того, интервал движения будет расширен на Калужском направлении. Там промежутки между поездами могут достигать 1 часа 20 минут.

При этом благодаря включению в расписание дополнительных поездов в направлении от/до Киевского вокзала электрички будут следовать по третьему и четвертому путям каждые 15–20 минут. Поезда будут останавливаться на Минской и Аминьевской станциях, а также в Очакове, Переделкине и Апрелевке.

Вместе с тем маршруты некоторых поездов, которые будут двигаться со стороны Железнодорожной, будут укорочены. Электрички проследуют от и до Поклонной, Мещерской и Лесного Городка. У некоторых поездов также будет изменен набор остановок на пути.

Также на Нижегородском направлении часть поездов со стороны Железнодорожной проследует по коротким маршрутам от и до Нижегородской и Площади трех вокзалов. Вместе с тем там будет расширен интервал движения. В течение дня перерывы между электричками будет увеличены до 15 минут.

Кроме того, расписание изменится на МЦД-1. Строительные работы будут проводиться 18–20 и 25–26 октября с 19:00 до 07:30. Изменения коснутся также графика движения поездов "Аэроэкспресс" в утренние и вечерние часы.