Поезда задерживаются на Ярославском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Поезда на Ярославском направлении Московской железной дороги задерживаются из-за экстренного торможения состава на участке Щелково – Соколовская. Об этом сообщает пресс-служба магистрали, передает Агентство "Москва".

ЧП произошло 12 ноября в 07:32. Машинист поезда № 6613 применил экстренное торможение, предотвратив тем самым наезд на человека. Предварительно установлено, что человек нарушил правила безопасного нахождения на путях.

По данным перевозчика, поезду пришлось сделать вынужденную остановку на 15 минут. В связи с этим с отклонением от графика следуют поезда Фрязинской ветки Ярославского направления МЖД в сторону Москвы.

Ранее стало известно, что расписание поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3 изменится 14 ноября из-за ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры. Так, например, электрички на участке Москва – Зеленоград-Крюково – Москва будут следовать по измененному расписанию, некоторые поезда отменят.