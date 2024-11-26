Сильнейший за последние почти 100 лет снегопад прошел в Благовещенске

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В Благовещенске в ночь на 26 ноября выпало почти три декадные нормы осадков, чего не наблюдалось уже 97 лет, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на администрацию города.

Синоптики утверждают, что снег еще продолжает идти, поэтому цифры не окончательные. Городские службы работают в режиме повышенной готовности, а коммунальные круглосуточно очищают дороги и прилегающие территории от снега.

В Благовещенске и его окрестностях сложилась непростая ситуация на дорогах, участились случаи ДТП. В целях обеспечения безопасности в связи с обильными снегопадами было принято решение отменить 11 рейсов междугородних автобусов.

Ранее сообщалось, что в поселок Тикси, расположенный в Якутии, пришла сильная пурга, из-за которой в населенном пункте отменили работу детских садов и школ. Женщинам, труд которых не связан с непрерывным производством, разрешили не работать.

Между тем в прошедшие выходные в Москве за сутки выпало 11 миллиметров осадков, что соответствует 21% от месячной нормы для ноября. Кроме того, 23 ноября в подмосковном Можайске был зафиксирован новый рекорд по количеству осадков за сутки. За 24 часа там выпало 42% от месячной нормы.