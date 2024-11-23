Более 20% осадков от месячной нормы выпало в Москве 23 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за сутки выпало 11 миллиметров осадков, что соответствует 21% от месячной нормы для ноября. Такие данные зафиксировала основная метеостанция города ВДНХ.

"На других метеостанциях столицы выпало от 8 до 14 мм осадков", – отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что в подмосковном Можайске в субботу, 23 ноября, был зафиксирован новый рекорд по количеству осадков за сутки. За 24 часа там выпало 42% от месячной нормы.

В столичном регионе самым теплым местом оказались Черусти. Там сегодня было 8,6 градуса тепла. А вот в Волоколамске было холоднее всего. Температура там так и не поднялась выше нуля, а ее максимум составил минус 0,3 градуса.

Ранее комплекс городского хозяйства предупредил жителей столицы о том, что вечером в субботу, 23 ноября, и в ночь на воскресенье, 24-го числа, в столице ожидается похолодание и пойдет снег, что может привести к гололедице.