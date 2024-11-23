Жителей Москвы предупредили о гололедице в ночь на 24 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Вечером в субботу, 23 ноября, и в ночь на воскресенье, 24-го числа, в столице ожидается похолодание и пойдет снег, что может привести к гололедице, сообщил комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

Синоптики предупредили, что после 21:00 субботы температура воздуха опустится ниже 0 градусов. Столичных водителей попросили сохранять внимательность и соблюдать дистанцию во время движения.

Между тем в Москве активно проводятся работы по очистке улиц от снежных масс. Специалисты убирают пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, подходы к станциям метро и дворы жилых домов.

Снегопад продолжится в течение оставшейся части сегодняшнего дня и предстоящей ночью. В результате высота снежного покрова в Москве достигнет 3–8 сантиметров, в южных и восточных районах Московской области – 1–6 сантиметров. Прирост свежевыпавшего снега в Москве может составить до двух сантиметров за субботу, 23 ноября.