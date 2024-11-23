Снежный покров в московском регионе может вырасти до 19 см к утру воскресенья

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Высота снежного покрова в столичном регионе к утру воскресенья может вырасти до 19 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, снегопад продолжится в течение оставшейся части сегодняшнего дня и предстоящей ночью. В результате высота снежного покрова в Москве достигнет 3–8 сантиметров, в южных и восточных районах Московской области – 1–6 сантиметров, северных районах – 5–10 сантиметров, а на западе Подмосковья – 14–19 сантиметров.

Синоптик отметил, что на 9:00 субботы высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ составила 2 сантиметра, на других метеостанциях – от 1 до 4 сантиметров. При этом в подмосковном Можайске высота снежного покрова достигла уже 17 сантиметров.

"Принимая во внимание прогнозы температуры на предстоящие дни, с большой долей уверенности можно сказать, что мы наблюдаем формирование постоянного снежного покрова, который останется с нами до весны", – подчеркнул Леус.

По его словам, это произошло в сроки, близкие к многолетним – средняя дата формирования в Москве постоянного снежного покрова приходится на 26 ноября.

Синоптик также рассказал, что из-за снегопада видимость в аэропорту Домодедово ухудшалась до 1,3 тысячи метров, во Внуково – до 1,2 тысячи, а в Шереметьево до 900 метров.

Ранее сообщалось, что за сутки может выпасть около трети от месячной нормы осадков. По словам Михаила Леуса, в столице сформируется снежный покров.

В течение 23 ноября температура составит от 0 до плюс 2 градусов. Предстоящей ночью столбики термометров будут колебаться в районе отрицательных значений.

Столичных автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди идущих машин на фоне непогоды.

