За сутки в столице может выпасть около трети от месячной нормы осадков

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В течение дня в столичном регионе ожидается сильный снег. За сутки может выпасть около трети от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня столичный регион будет ощущать влияние активного приближающегося с юга-запада циклона. Ожидается облачная погода, пройдет снег, мокрый снег. На юге и востоке области местами осадки будут переходить в дожди", – рассказал синоптик.

По его словам, сформируется снежный покров. Кроме того, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. На дорогах образуется гололедица и местами снежный накат. Днем в Москве ожидается 0... +2 градуса, по области – от -1... +4 градуса.

Ветер будет дуть юго-восточный с переходом во второй половине дня на северо-западный. Его скорость будет меняться от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 734 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Вечером показания барометров начнут расти.

Столичных автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди идущих машин из-за снега, дождя и сильного ветра. Кроме того, водителей попросили избегать резких торможений и ускорений, не отвлекаться на телефон во время поездок, а также не оставлять транспортные средства под деревьями и шаткими конструкциями.

МЧС Москвы ранее предупредило граждан о снегопаде, который накроет город во второй половине ночи и сохранится до 12:00 субботы, 23 ноября. Ветер усилится до 15 метров в секунду.

Кроме того, в столице в период с 21:00 22 ноября до 21:00 23 ноября объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и снега.