Метеорологическая зима наступит в Москве 24 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Метеорологическая зима наступит в Москве в воскресенье, опоздав на 10 суток, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он пояснил, что в этот день произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. В то же время благодаря гребню антициклона погода наладится и из-за облаков выглянет солнце. Осадков не будет, но подморозит: под утро ожидается от 2 до 5 градусов ниже нуля, днем от 0 до минус 3.

Следующая неделя начнется с малооблачной и холодной погоды. Под утро ударят морозы до минус 3–8 градусов, днем ожидается от 0 до минус 5 градусов.

"Зима начнет перманентное наступление по всем фронтам", – сказал синоптик.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура ночью в Москве с понедельника, 25 ноября, и как минимум до середины следующей недели будет опускаться до минус 9 градусов.

Он пояснил, что в понедельник пойдет усиление антициклонального режима, и уже ночью при малооблачной погоде ожидается выхолаживание подстилающей поверхности и слабый ветер. Ночные температуры составят минус 5–9 градусов, дневные – минус 2–4 градуса, а по области – до минус 6.

Ранее Тишковец рассказал, что за последние сутки на Москву обрушилось более 40% от месячной нормы осадков, на Подмосковье – 102%.

На базовой метеостанции ВДНХ выпало 23 миллиметра осадков. Таким образом, столица уже перевыполнила месячный план по осадкам – при номе 52 миллиметра с начала ноября выпало 64 миллиметра. По словам синоптика, в пятницу осадков в Москве не ожидается.

Между тем Гидрометцентр России сообщал, что в пятницу, 22 ноября, в столице ожидаются переменная облачность с небольшими осадками в виде снега. Местами возможна гололедица. Температура воздуха днем в городе будет в пределах от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.