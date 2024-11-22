Снегопад накроет столицу до 12:00 субботы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снегопад накроет столицу во второй половине ночи и сохранится до 12:00 субботы, 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

В министерстве напомнили, что ветер усилится до 15 метров в секунду, а в отдельных районах возможно отложение мокрого снега на деревьях и проводах.

В связи с непогодой автомобилистам рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также следует избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений, и парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам, находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра, отметили в ведомстве.

В столичном регионе с 21:00 22 ноября до 21:00 23 ноября объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Также предупреждение будет действовать из-за снега.

Между тем морозы придут в столицу на следующей неделе. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, температура до минус 11 градусов прогнозируется ночью в Москве к середине недели. При этом днем температура составит от минус 1 до минус 5 градусов.

Тем временем в подмосковном Волоколамске высота снежного покрова достигла 9 сантиметров. В Можайске высота снега составила 3 сантиметра, в Клину – 2, в Наро-Фоминске – 1.