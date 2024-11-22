Синоптик Тишковец: снежный покров в Подмосковье достиг 9 сантиметров

Фото: Лидия Широнина/Москва 24

В подмосковном Волоколамске высота снежного покрова достигла 9 сантиметров. Об этом заявил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Кроме того, в Можайске высота снежного покрова составила 3 сантиметра, в Клину – 2, в Наро-Фоминске – 1.

Ранее сообщалось, что метеорологическая зима наступит в Москве 24 ноября, опоздав на 10 суток. В этот день температура воздуха перейдет в устойчивые отрицательные значения. Несмотря на холода, по данным Тишковца, будет малооблачно.