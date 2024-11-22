Желтый уровень опасности объявлен в столице и области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичном регионе с 21:00 22 ноября до 21:00 23 ноября объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Также желтый уровень опасности будет действовать в Москве и Подмосковье 23 ноября из-за снега. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега.

Между тем морозы придут в столицу на следующей неделе. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, температура до минус 11 градусов прогнозируется ночью в Москве к середине недели. При этом днем температура составит от минус 1 до минус 5 градусов.

Тем временем в подмосковном Волоколамске высота снежного покрова достигла 9 сантиметров. В Можайске высота снега составила 3 сантиметра, в Клину – 2, в Наро-Фоминске – 1.