22 ноября, 13:33Общество
Желтый уровень опасности объявлен в столице и области
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В столичном регионе с 21:00 22 ноября до 21:00 23 ноября объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.
Также желтый уровень опасности будет действовать в Москве и Подмосковье 23 ноября из-за снега. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега.
Между тем морозы придут в столицу на следующей неделе. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, температура до минус 11 градусов прогнозируется ночью в Москве к середине недели. При этом днем температура составит от минус 1 до минус 5 градусов.
Тем временем в подмосковном Волоколамске высота снежного покрова достигла 9 сантиметров. В Можайске высота снега составила 3 сантиметра, в Клину – 2, в Наро-Фоминске – 1.
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