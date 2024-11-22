21 ноября стало самым дождливым в Москве за последние 75 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четверг, 21 ноября, стал самым влажным в Москве за последние 75 лет, то есть за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Так, за сутки четверга и минувшую ночь в Москве выпало 17,9 миллиметра осадков, или около трети от нормы ноября. По его словам, этому поспособствовал циклон "Квитерия".

"Уже к исходу вчерашних суток месячная норма оказалась досрочно выполнена, а ночные осадки довели количество выпавшей в Москве влаги с начала ноября до 58 миллиметров, что составляет 112% от нормы", – добавил Леус.

При этом, как он утверждает, еще больше осадков выпало в западных районах Подмосковья. Например, в Можайске 21 ноября было зафиксировано 37 миллиметров осадков или три четверти от нормы месяца, а в Волоколамске – 30,5 миллиметра. Таким образом, населенные пункты смогли обновить суточные рекорды по количеству выпавших осадков.

"Вечером осадки перешли в снег и к утру в Можайске и Волоколамске сформировался снежный покров высотой 3 и 9 сантиметров соответственно", – подытожил синоптик.

Циклон "Каэтано" атакует Московский регион 23 ноября. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что он начнет свое движение с юго-запада, из-за чего на столицу обрушатся обильные влажные снегопады. По словам синоптика, выпадет примерно 9–11 миллиметров осадков.

