Прирост снега в Москве может составить до 2 см за день

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Прирост свежевыпавшего снега в Москве может составить до двух сантиметров за субботу, 23 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Вместе с тем городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы.

"Просим автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – говорится в сообщении.

Снегопад продолжится в течение оставшейся части сегодняшнего дня и предстоящей ночью. В результате высота снежного покрова в Москве достигнет 3–8 сантиметров, в южных и восточных районах Московской области – 1–6 сантиметров.

При этом за сутки в столице может выпасть около трети от месячной нормы осадков. На дорогах образуется гололедица и местами снежный накат. Днем в Москве ожидается 0... +2 градуса, по области – от -1... +4 градуса.

В связи с этим автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди идущих машин. Также их попросили избегать резких торможений и ускорений, не отвлекаться на телефон во время поездок, а также не оставлять транспортные средства под деревьями и шаткими конструкциями.

