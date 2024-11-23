В подмосковном Можайске выпали рекордные 42% осадков от месячной нормы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковном Можайске в субботу, 23 ноября, был зафиксирован новый рекорд по количеству осадков за сутки. За 24 часа там выпало 42% от месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Так, в Можайске выпал 21 миллиметр осадков. Ранее рекордным значением считались 12 миллиметров осадков, выпавших в 1978 году.

Тем временем в Коломне за сутки выпало 14 миллиметров осадков, что составляет 32% от месячной нормы. В столичном регионе самым теплым местом оказались Черусти. Там сегодня было 8,6 градуса тепла. А вот в Волоколамске было холоднее всего. Температура там так и не поднялась выше нуля, а ее максимум составил минус 0,3 градуса.

Ранее комплекс городского хозяйства предупредил жителей столицы о том, что вечером в субботу, 23 ноября, и в ночь на воскресенье, 24-го числа, в столице ожидается похолодание и пойдет снег, что может привести к гололедице.

Синоптики отметили, что после 21:00 субботы температура воздуха опустится ниже 0 градусов. Столичных водителей попросили сохранять внимательность и соблюдать дистанцию во время движения.