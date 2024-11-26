В якутском поселке Тикси закрыты детские сады и школы из-за пурги

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В поселок Тикси, расположенный в Якутии, пришла сильная пурга, из-за которой в населенном пункте отменили работу детских садов и школ. Женщинам же, труд которых не связан с непрерывным производством, разрешили не работать. Об этом сообщает издание "ЯСИА" со ссылкой на главу Тикси Наталью Султанову.

"Вчера при температуре минус 17–19 градусов порывы ветра достигали 24–29 метров в секунду, вечером было усиление", – поделилась Султанова.

В материале отметили, что порывы ветра достигли 33–38 метров в секунду. По словам местных жителей, из-за этого в некоторых районах Тикси запланировано отключение электроэнергии.

Между тем более 15 тысяч жителей 138 населенных пунктов Тульской области остались без электричества из-за сильного ветра, который обрушился на регион 21 ноября. В связи с отсутствием электричества на дистанционный режим обучения перешли 33 школы, 15 детских садов и 2 колледжа.