26 ноября, 10:06Регионы
В якутском поселке Тикси закрыты детские сады и школы из-за пурги
"Вчера при температуре минус 17–19 градусов порывы ветра достигали 24–29 метров в секунду, вечером было усиление", – поделилась Султанова.
В материале отметили, что порывы ветра достигли 33–38 метров в секунду. По словам местных жителей, из-за этого в некоторых районах Тикси запланировано отключение электроэнергии.
Между тем более 15 тысяч жителей 138 населенных пунктов Тульской области остались без электричества из-за сильного ветра, который обрушился на регион 21 ноября. В связи с отсутствием электричества на дистанционный режим обучения перешли 33 школы, 15 детских садов и 2 колледжа.