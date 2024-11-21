Женщина погибла после падения остановочного павильона в Саратове

Фото: телеграм-канал "ЧП Саратов"

Сильный ветер в Саратове опрокинул остановочный павильон на женщину, она погибла. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем телеграм-канале.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на улице Буровой, возле дома 20. Крепление павильона вырвало ветром из земли. От полученных травм женщина скончалась.

По факту ее гибели следователи начали проверку.

Тем временем сильный ветер в Москве, достигающий порывов до 20 метров в секунду, повалил деревья. Гостей и жителей столицы попросили не находиться на улице во время непогоды.

Если это невозможно, рекомендуется сохраняться внимательность, не укрываться под деревьями и не парковать под ними личный транспорт.