Сильный ветер повалил деревья в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сильный ветер в Москве, порывы которого достигают 20 метров в секунду, повалил деревья, сообщает комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

Ведомство попросило гостей и жителей столицы не находиться на улице во время непогоды. Если это невозможно, рекомендуется сохраняться внимательность, не укрываться под деревьями и не парковать под ними личный транспорт.

По прогнозам метеорологов, сильный дождь, мокрый снег и ветер с порывами до 20–25 метров в секунду будут накрывать Москву до 03:00 22 ноября. В связи с этим желтый уровень погодной опасности был повышен до оранжевого.

ЦОДД призвал водителей пересесть на общественный транспорт, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, избегать резких торможений и ускорений, а также не отвлекаться на телефон во время поездок.

При этом перед надвигающейся непогодой в Москве стало рекордно тепло. В разных районах города столбики термометров показывали от 8 до 10 градусов, что характерно для октября.