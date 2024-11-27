Синоптик Вильфанд: в Москве реки начнут замерзать с конца первой пятидневки декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В первых числах декабря ожидается серьезное похолодание, которое повлияет на формирование ледяного покрова на реках. Об этом Москве 24 рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, в Москве до конца месяца и в начале следующей недели столбики термометра поднимутся днем до плюс двух градусов, а ночью опустятся до отрицательных значений. При такой температуре лед не сможет сформироваться.

Однако, по мнению Вильфанда, этот период станет подготовкой к формированию льда. Синоптик подчеркнул, что для замерзания рек температура воздуха в течение недели должна держаться на уровне от минус 7 до минус 10 градусов.

"Лед формируется постепенно: сначала у берегов, только потом в центре реки, потому что там течение. Это процесс, который не зависит, наверное, от температуры. Реки быстро не замерзают, особенно в умеренных широтах", – отметил Вильфанд.

В настоящее время реки замерзли в Хабаровском крае, а в Забайкалье уже постепенно начинается развитие ледового покрова. В период с 27 ноября по 2 декабря прогнозируется появление льда на реке Суре в Чувашии и на Ветлуге в Костромской области, а также на Вятке в Кировской области.

Между тем лед на уже залитых столичных катках не растает. По словам Вильфанда, в ближайшие дни увеличение снежного покрова не ожидается в Москве. Однако, несмотря на потепление, снег не растает, так как среднесуточная температура будет отрицательная.

Прошедший снегопад, как считает Вильфанд, привел к тому, что в городе сформировался небольшой снежный покров. Так, на станции Балчуг высота снега составляла 1 сантиметр, а на ВДНХ – 4 сантиметра.

