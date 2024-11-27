Эксперт Ким: при покупке красной икры следует обратить внимание на ее состав

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При покупке красной икры следует обратить внимание на состав продукта на этикетке. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал коммерческий директор сети магазинов Алексей Ким.

Эксперт подчеркнул, что в состав настоящей икры входят только лососевая икра и консерванты, которых в отдельных случаях может не быть.

При этом часто под видом настоящей икры продают имитированную, расфасованную в пластиковые банки без каких-либо этикеток. Таким образом мошенники под видом частных продавцов пытаются реализовать якобы свежую партию икры с Дальнего Востока.

"Оказаться обманутым в такой ситуации довольно просто, потому что рядовой покупатель не сможет определить по внешнему виду, а иногда и по вкусу, настоящая это икра или нет. Качество имитационной икры с каждым годом улучшается", – сказал Ким.

Он напомнил, что проверить икру можно с помощью горячей воды, однако этот способ не подходит покупателям. В связи с этим продукт стоит покупать в супермаркетах и специализированных фирменных магазинах.

"Икринки должны быть целыми, одинакового размера, икра должна быть не жидкая. Но даже это не поможет, если покупать икру в сомнительном месте", – пояснил эксперт.

Кроме того, добавил он, в магазинах можно встретить искусственный или имитированный продукт, а также икру из замороженного сырья – так называемую ястычную икру. Многие недобропорядочные продавцы продают этот продукт под видом настоящего, заключил Ким.

Россиянам не стоит ждать падения цен на икру к Новому году. Торговые сети могут провести определенные акции перед праздником, но ожидать больших скидок не стоит.

В Москве спрос на красную икру упал на 20% из-за высокой цены. Средний чек в столице составляет 4 190 рублей, что почти на 25% больше прошлогоднего. По словам аналитиков, упадок спроса на натуральную икру связан с истощением ее запасов.