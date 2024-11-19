Эксперт Березнюк: падения цен на икру к Новому году ждать не стоит

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Россиянам не стоит ждать падения цен на икру к Новому году. Об этом в беседе с Life.ru заявил управляющий партнер Agro and Food Communication Илья Березнюк.

По словам эксперта, торговые сети могут провести определенные акции перед праздником, но ожидать больших скидок в этом году не стоит.

"Нужно помнить, что не только у рыбодобытчиков в этом году низкий вылов лососевых, порядка 230 тысяч тонн, но и растущая себестоимость в отрасли достаточно сильная. Тарифы, топливо, оборудование и так далее", – пояснил Березнюк.

В свою очередь, председатель НО "Рыбный союз" Александр Панин отметил, что рост стоимости икры обусловлен как объективными причинами, так и субъективными факторами, к числу которых он отнес влияние СМИ. В результате цена достигла рекордно высокого уровня, считает эксперт.

"При этом икра относится все же к категории "деликатесной продукции", ее не едят каждый день (имею в виду среднестатистическое потребление, а не те категории граждан, которые завтракают ананасами, устрицами с шампанским). То есть это атрибут праздничного стола, особого случая. Соответственно, спрос на нее начал падать, что повлечет за собой снижение стоимости", — добавил Панин.

Однако он подчеркнул, что этого стоит ожидать уже после новогодних каникул.

Ранее стало известно, что в Москве спрос на красную икру упал на 20% из-за высокой цены. Средний чек в столице составляет 4 190 рублей, что почти на 25% больше прошлогоднего. Аналитики заявили, что упадок спроса на натуральную икру связан с истощением ее запасов.

Эксперт Татьяна Суворова также заявляла, что стоимость красной икры за килограмм к Новому году в России может вырасти до 13 тысяч рублей из-за ажиотажного спроса. Она связала подорожание икры с инфляцией, ростом цен на выпуск банок, а также с уменьшением улова.

Между тем россияне могут "оздоровить" новогодний стол нежирными сортами рыбы и мяса. Эксперты рекомендовали заменить белый хлеб на новогоднем столе ржаным. Помимо этого, специалисты посоветовали добавить фрукты и овощи, а порции новогодних салатов – уменьшить.