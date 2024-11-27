"Мой район. Новости": подготовка к горнолыжному сезону началась на Воробьевых горах

На Воробьевых горах скоро можно будет покататься на лыжах и сноуборде. Там началась подготовка к новому сезону. В настоящее время склон покрывают искусственным снегом. Для этого используют специальные пушки, которые смешивают воду с холодным воздухом.

Такие устройства применяются на всех горнолыжных базах, чтобы сформировать необходимый снежный покров. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".