В Ростокине неизвестный проколол колеса почти всем автомобилям во дворе

Жители ЖК "Триколор" в Ростокине утром обнаружили, что у большинства машин во дворе проколоты колеса. Пострадавшие не смогли вовремя уехать на работу, а полиция уже начала поиски злоумышленника.

По словам жильцов, такие случаи происходят не впервые. Есть версия, что это сделали подростки, которым могли заплатить за борьбу с неправильной парковкой. Водители, в свою очередь, отмечают, что мест во дворе не хватает, и конфликты с теми, кто оставляет машины надолго, случаются регулярно.

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