Бастрыкин взял на контроль проверку после отравления москвичей слойками с ртутью

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку после отравления москвичей выпечкой. Слойки могли быть куплены в магазине, расположенном в одном здании с пекарней на Симферопольском бульваре.

Два человека обратились к врачам, сообщив, что в начинке были серебристые шарики, похожие на ртуть. Им провели промывание желудка, после чего госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. В Роспотребнадзоре заявили, что следов ртути в самой пекарне не обнаружено. Ведется расследование.

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