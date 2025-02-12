12 февраля, 11:15Происшествия
Бастрыкин взял на контроль проверку после отравления москвичей слойками с ртутью
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку после отравления москвичей выпечкой. Слойки могли быть куплены в магазине, расположенном в одном здании с пекарней на Симферопольском бульваре.
Два человека обратились к врачам, сообщив, что в начинке были серебристые шарики, похожие на ртуть. Им провели промывание желудка, после чего госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. В Роспотребнадзоре заявили, что следов ртути в самой пекарне не обнаружено. Ведется расследование.
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