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Новости

10 февраля, 16:00

Происшествия

Новости мира: снегопады в Японии отрезали людей от внешнего мира

Новости мира: снегопады в Японии отрезали людей от внешнего мира

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В Японии за последние три дня из-за сильных снегопадов погибли четыре человека. Более 150 жителей оказались отрезаны от внешнего мира после схода лавины в префектуре Фукусима. Спасатели поддерживают с ними связь и продолжают расчистку снежных завалов.

Краснокнижные фламинго снова появились на озере Караколь в Казахстане. Их привлекает теплая вода, которая попадает в водоем из сбросов местного завода. Необычные кадры заснял блогер, после чего в сети развернулась дискуссия: одни назвали пейзаж атмосферным, другие отметили, что такие сцены привычны для этого региона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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