"Московский патруль": отравившиеся слойками в столичной пекарне остаются в больнице

Двое мужчин, которые съели слойки с шариками ртути и отравились, до сих пор остаются в больнице. Выпечку они купили в столичной пекарне на Симферопольском бульваре.

После инцидента с отравлением Роспотребнадзор опечатал заведение. После проверки там изъяли более 900 килограммов муки, теста и выпечки, а также обнаружили ряд грубых нарушений, в том числе отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность отпускаемой продукции.

Подробнее – в программе "Московский патруль".