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12 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": отравившиеся слойками в столичной пекарне остаются в больнице

"Московский патруль": отравившиеся слойками в столичной пекарне остаются в больнице

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Двое мужчин, которые съели слойки с шариками ртути и отравились, до сих пор остаются в больнице. Выпечку они купили в столичной пекарне на Симферопольском бульваре.

После инцидента с отравлением Роспотребнадзор опечатал заведение. После проверки там изъяли более 900 килограммов муки, теста и выпечки, а также обнаружили ряд грубых нарушений, в том числе отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность отпускаемой продукции.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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