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11 февраля, 22:15

Происшествия

Обыски проходят в столичной пекарне после возможного отравления граждан ртутью

Обыски проходят в столичной пекарне после возможного отравления граждан ртутью

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На Симферопольском бульваре проходят обыски в пекарне, где двое москвичей почувствовали себя плохо после употребления выпечки.

На месте работают сотрудники СК и МЧС, а также представители Роспотребнадзора. В данный момент заведение закрыто, службы опрашивают владельцев, изымают записи видеокамер и документацию.

По словам пострадавших, внутри слоек из этой пекарни были серебристые шарики, похожие на ртуть. Люди сразу вызвали скорую помощь, и медики провели промывание желудка, а затем доставили пациентов в НИИ имени Склифосовского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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