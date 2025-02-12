Движение затруднено в районе Лефортовского тоннеля из-за ДТП

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На ТТК в районе Лефортовского тоннеля на два километра затруднено движение в результате ДТП, сообщает столичный Дептранс.

По данным ведомства, на место происшествия прибыли городские оперативные службы. Специалисты устанавливают причины инцидента и информацию о пострадавших.

Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее один человек пострадал в аварии с четырьмя автомобилями на северо-востоке Москвы. Дорожное происшествие случилось у дома 5 на Алтуфьевском шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля наехал на препятствие, а затем столкнулся с еще тремя транспортными средствами.