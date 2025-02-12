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12 февраля, 19:08

Происшествия

Движение затруднено возле Живописного моста из-за аварии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение затруднено на три километра возле Живописного моста на проспекте Маршала Жукова из-за ДТП, сообщает Дептранс.

На место происшествия прибыли столичные оперативные службы, обратило внимание ведомство. Они уточняют обстоятельства происшествия и информацию о пострадавших.

Водителям рекомендовали выбирать пути объезда и сохранять бдительность за рулем.

Ранее водитель автомобиля марки Hyundai погиб после того, как врезался в мачту городского освещения в Краснопахорском районе ТиНАО. Авария произошла в районе дома 28 в ДНП "Мастер". По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением.

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