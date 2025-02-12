12 февраля, 19:08Происшествия
Движение затруднено возле Живописного моста из-за аварии
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение затруднено на три километра возле Живописного моста на проспекте Маршала Жукова из-за ДТП, сообщает Дептранс.
На место происшествия прибыли столичные оперативные службы, обратило внимание ведомство. Они уточняют обстоятельства происшествия и информацию о пострадавших.
Водителям рекомендовали выбирать пути объезда и сохранять бдительность за рулем.
Ранее водитель автомобиля марки Hyundai погиб после того, как врезался в мачту городского освещения в Краснопахорском районе ТиНАО. Авария произошла в районе дома 28 в ДНП "Мастер". По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением.