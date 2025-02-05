В Волгоградской области двое мужчин спасли тонущую собаку

В Волгоградской области двое мужчин спасли собаку, которая провалилась под лед и не могла выбраться. Кадры с происшествием сняли очевидцы. Животное привлекло внимание людей лаем другой собаки, которая стояла на берегу.

На помощь пришли два прохожих, которые скинули куртки и вытащили пса из ледяной воды. Спасательная операция прошла удачно, и животное было в безопасности. В дальнейшем сотрудникам МЧС удалось эвакуировать людей и собак на катере на воздушной подушке и доставить их на берег.

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