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11 апреля, 10:15

Политика

Забастовка недовольных экономической политикой президента Хавьера Милея прошла в Аргентине

Забастовка недовольных экономической политикой президента Хавьера Милея прошла в Аргентине

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Аргентина оказалась парализована на сутки из-за массовой забастовки. Тысячи человек вышли на протесты перед зданием конгресса в Буэнос-Айресе. Они недовольны экономической политикой президента Хавьера Милея и требуют улучшения условий жизни, а также сокращения бюджетных расходов.

В результате протестов в аэропортах были отменены 258 рейсов. Кроме того, местные банки и центральный железнодорожный вокзал приостановили работу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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