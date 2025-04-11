Забастовка недовольных экономической политикой президента Хавьера Милея прошла в Аргентине

Аргентина оказалась парализована на сутки из-за массовой забастовки. Тысячи человек вышли на протесты перед зданием конгресса в Буэнос-Айресе. Они недовольны экономической политикой президента Хавьера Милея и требуют улучшения условий жизни, а также сокращения бюджетных расходов.

В результате протестов в аэропортах были отменены 258 рейсов. Кроме того, местные банки и центральный железнодорожный вокзал приостановили работу.

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