21 января, 08:07

Происшествия
Kyodo: суд в Японии приговорил убийцу экс-премьера Абэ к пожизненному заключению

Фото: ТАСС/AP/Eugene Hoshiko

Окружной суд Нары приговорил убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ – Тэцуя Ямагами к пожизненному заключению. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Защита Ямагами настаивала на сроке заключения до 20 лет. Внимание акцентировалось на трудном детстве обвиняемого из-за религиозной организации "Церковь объединения", с которой якобы был связан Абэ. По мнению защиты, это могло стать фоном и косвенным мотивом убийства.

В свою очередь, обвинение подчеркивало, что преступление убийца совершил в возрасте 41 года, в силу чего мог трезво оценивать ситуацию.

По данным РИА Новости, у здания суда собрались несколько десятков человек. Некоторые держали в руках плакаты, на которых было написано "Ямагами, выходи скорее", "5 лет уместно" и другие.

Группа митингующих состояла примерно из 30 человек. Собравшиеся утверждали, что приговор стал слишком суровым и странным.

Нападение на Абэ было совершено в июле 2022 года. Во время выступления на улице в городе Нара в политика 2 раза выстрелил Ямагами, который был оперативно задержан.

В ходе допросов мужчина неоднократно менял свои показания и по-разному объяснял мотивы покушения. Ямагами утверждал, что был недоволен работой правительства, что перепутал Абэ с руководителем секты и что выступил против некой группировки, которую якобы возглавлял политик.

Государственные похороны Абэ прошли 27 сентября. Это была первая подобная церемония в Японии с 1967 года, когда был похоронен бывший экс-министр Сигэру Есида.

