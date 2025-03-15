Россияне вернули одежду на 9 млрд рублей после 23 февраля и 8 марта

После 23 февраля и 8 марта россияне вернули одежду на 9 миллиардов рублей. Это примерно каждый 11-й товар. Данными поделились аналитики. Они изучили больше 140 миллионов чеков. Чуть меньшую сумму среди возвратов составили сумки, электроника и бытовая техника.

Реже всего покупатели отказываются от парфюма и техники по уходу за собой, например, от весов, фена. Обратно на склад отправилось примерно 3% таких товаров из проданных.

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