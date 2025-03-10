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10 марта, 15:45

Общество

Москвичи столкнулись с проблемами доставки цветов 8 Марта

Москвичи столкнулись с проблемами доставки цветов 8 Марта

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8 Марта принесло не только радость, но и разочарования для многих москвичей, заказавших доставку цветов. В то время как курьеры не успевали с доставкой, покупатели не получали свои заказы, а компании, занимающиеся цветочной доставкой, отказывались решать проблемы. Спрос на букеты был колоссальным, но не все интернет-магазины смогли справиться с ажиотажем, что привело к массовым жалобам.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, эксперты рекомендуют заказывать букеты заранее и обязательно проверять репутацию интернет-магазинов. Лучший способ не попасться на мошенников – попросить видео процесса сборки букета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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