Москвичи столкнулись с проблемами доставки цветов 8 Марта

8 Марта принесло не только радость, но и разочарования для многих москвичей, заказавших доставку цветов. В то время как курьеры не успевали с доставкой, покупатели не получали свои заказы, а компании, занимающиеся цветочной доставкой, отказывались решать проблемы. Спрос на букеты был колоссальным, но не все интернет-магазины смогли справиться с ажиотажем, что привело к массовым жалобам.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, эксперты рекомендуют заказывать букеты заранее и обязательно проверять репутацию интернет-магазинов. Лучший способ не попасться на мошенников – попросить видео процесса сборки букета.

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