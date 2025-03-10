Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 07:15

Безопасность

Киберэксперты предупредили о новых схемах мошенничества

Киберэксперты предупредили о новых схемах мошенничества

"Москва сегодня": как избежать мошенников накануне 8 марта

"Московский патруль": горожан предупредили о новой схеме мошенничества перед 8 марта

"Техно": приложения для создания дипфейков набирают популярность в Сети

"Техно": как создаются дипфейки с помощью приложений

Мошенники начали обманывать россиян при помощи системы NFC

"Московский патруль": горожан предупредили о мошенничестве с водительскими правами

"Московский патруль": горожан предупредили о схеме обмана с домами из морских контейнеров

"Московский патруль": МВД на коллегии обсудило кибермошенничество

"Московский патруль": мошенники придумали новую схему обмана перед 8 Марта

Киберэксперты предупредили о новых схемах мошенничества, которые становятся все более изощренными. Злоумышленники создают поддельные сайты, имитирующие карьерные страницы популярных сервисов по поиску работы, а также организуют фейковые розыгрыши призов. В результате люди теряют сотни тысяч рублей, а их личные данные оказываются в руках преступников.

Чтобы защититься от таких угроз, специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, не скачивать файлы из неизвестных источников и установить антивирусное ПО. Также важно никогда не сообщать личные данные незнакомым людям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьобществовидеоАнастасия БородинаЕгор БедуляВладимир Баклан
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика