Киберэксперты предупредили о новых схемах мошенничества, которые становятся все более изощренными. Злоумышленники создают поддельные сайты, имитирующие карьерные страницы популярных сервисов по поиску работы, а также организуют фейковые розыгрыши призов. В результате люди теряют сотни тысяч рублей, а их личные данные оказываются в руках преступников.

Чтобы защититься от таких угроз, специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, не скачивать файлы из неизвестных источников и установить антивирусное ПО. Также важно никогда не сообщать личные данные незнакомым людям.

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