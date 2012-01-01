Россиянки массово перепродают в Сети подарки после 8 Марта

После 8 Марта Сеть традиционно заполонили объявления о перепродаже подарков. Россиянкам не пригодилась косметика, одежда и бьюти-устройства. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Просто перепутал"

Фото: скриншот объявления

Одними из самых многочисленных объявлений стали посты о неподошедшей одежде и брендовых аксессуарах. Например, за розовую сумочку Jacquemus девушка из Мытищ просит всего 3 500 рублей.

"Подарили на 8 Марта, но цвет мне не подошел", – пожаловалась она.

Другая продает новую сумку за 10 000 рублей, потому что даритель спутал бренды.

"Подарили на 8 Марта, а я хотела Birkin, просто перепутал", – пояснила девушка.

Из-за "не той модели" расстроилась и жительница Москвы: по ее словам, аксессуар от Pinko был подарен мужчиной, "но это не то, что хотела".

"Девочки, чека нет, все выкинул", – добавила девушка, продающая сумку за 27 000 рублей.



Фото: скриншот объявления

Другим распространенным и не самым удачным презентом стали духи. В частности, жительница Читы предлагает приобрести "французскую туалетную воду за 1 800 рублей". Товар, по ее словам, "совсем новый".



продавец из Сети Аромат приятный, сладкий, 70% ванили, 30% табака, не подошел из-за беременности.

Более премиальный вариант парфюма стоимостью 25 тысяч рублей пытаются сбыть по причине того, что его запах показался девушке "скорее мужским". Уточняется, что во флаконе израсходовано всего "пару пшиков".



Фото: скриншот объявления

Также в Сети встречается немало объявлений о продаже косметики: в основном деньги за них решили вернуть из-за невнимательности даривших. Например, жительнице Екатеринбурга вручили тени для бровей. Однако по итогу продукт ни разу не пригодился, поскольку женщина вообще не делает такой макияж. Цена палетки – 430 рублей, причем в магазине отдать за нее придется почти в два раза больше, указала продавец.

Пользовательнице из Ростова-на-Дону, в свою очередь, не подошла уходовая корейская косметика – крем для лица, пенка для умывания и мыло. Набор "лежит без дела", поскольку она использует "строго определенный" тип средств, отметила девушка.



продавец из Сети Готовый, кpасиво оформленный подарок, не нужно что-то искать, упаковывать, тем более корейская косметика пользуется огромной популярностью!

Приобрести товар предлагается за 1 500 рублей. По словам автора объявления, ей "нужны деньги" и настолько низкая стоимость установлена специально, чтобы "не ждать покупателя годами".

"Запрещено пользоваться такими аксессуарами"

Фото: скриншот объявления

Зачастую вернуть после 8 Марта пытаются и различные гаджеты. Жительница столицы, например, сочла для себя "неактуальным" фотоэпилятор. В общей сложности ей удалось опробовать прибор один раз – "ради интереса". Теперь женщина намерена получить за него 12 тысяч рублей.



продавец из Сети По отзывам, эта штука эффективная, если применять регулярно. Продаю почти новый аппарат. Из 250 тысяч вспышек не использовано почти ничего.

Абсолютно новую расческу-выпрямитель предлагает приобрести за 2 600 рублей пользовательница из Мурома. Потенциальным покупателям устройства девушка гарантирует возможность "поставить объем у корней" и добиться "блеска" и "гладкости" волос. Причем автору объявления презент не подошел как раз-таки потому, что она сама не любит прямые укладки.

В свою очередь, для жительницы Москвы оказались неудобными в использовании брендовые беспроводные наушники . Решение о продаже она приняла после того, как поняла, что не сможет "привыкнуть к посадке" гаджета.

"Пользовалась ими только дома (даже нa улице ни разу нe были)", – уточнила пользовательница Сети.

За неудачно подобранные наушники она просит 8 тысяч рублей.



Фото: скриншот объявления

Встречаются в интернете и объявления от мужчин. Житель Белгорода, например, купил для жены массажер для глаз, однако впоследствии выяснилось, что подобный презент опасен для ее здоровья.



продавец из Сети Подарил жене на 8 Марта, а оказалось, что у нее была операция на глазах и ей запрещено пользоваться такими аксессуарами.

Товар продается в новом состоянии: по словам продавца, прибор распечатывался лишь один раз для проверки работоспособности. Заплатить за массажер придется 3 900 рублей.