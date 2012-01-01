Россияне массово продают в Сети ненужные новогодние подарки

Сеть традиционно заполнили объявления о перепродаже ненужных новогодних подарков – от смартфонов до нижнего белья и медицинских принадлежностей. Почему россияне избавляются от презентов – в материале Москвы 24.

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На сегодняшний день в Сети можно найти около 40 тысяч объявлений с формулировкой "подарили на Новый год", рассказал телеканалу Москва 24 руководитель направления онлайн-сервиса объявлений Никита Шашкевич. В основном люди избавляются от презентов потому, что они по разным причинам не подошли. Например, после Нового года можно найти немало предложений о продаже духов. Также в большом количестве перепродают ювелирные украшения, одежду и комплекты нижнего белья не по размеру.

Например, москвич в срочном порядке продает со скидкой абсолютно новую, по его словам, норковую шубу.





продавец из Сети Шуба, подаренная на Новый год. Купил 31 декабря жене в подарок, не подошла по размеру, по глупости срезал бирки, жена надела один раз и все. Купил за 241 190 рублей. Срочно, со скидкой.

Также в Сети часто встречаются предложения выкупить игрушки, которые не понравились или не подошли ребенку по возрасту.

Есть и более неожиданные объявления: например, житель Мытищ пытается сбыть "совершенно новый" выпрямитель большого пальца по причине того, что "подарок не понравился" адресату. Стоимость бюджетная – всего 250 рублей.

Другой невезучий даритель пытается продать складную лупу.





продавец из Сети Не понравился подарок человеку, хочется хотя бы продать.

Вместе с ним потраченные на неудачные подарки деньги хотят вернуть продавцы ортопедического корректора осанки, накладного хвоста и набора для наращивания ресниц.

Кроме того, нередко в качестве подарка преподносится и то, что у родных или друзей уже есть. Поэтому после новогодних праздников в Сети можно найти немало объявлений о продаже фенов, мультиварок, самых разных массажеров и прочей негабаритной техники в заводских упаковках.

Подарки от бывшего

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Кому-то каникулы принесли не самые приятные события – например, расстались пары, которые собирались провести праздники вместе. Некоторые не теряли времени даром и поспешили выставить на продажу несостоявшиеся или уже просто ненужные подарки – от плюшевых медведей и одежды до брендовых украшений.

Например, житель Санкт-Петербурга готов всего за тысячу рублей отдать новой хозяйке фирменную майку.





продавец из Сети Ни разу не носилась! Новая, очень легкая, бело-серого цвета. Покупал бывшей девушке в подарок, но теперь она бывшая, а майка так и лежит ничейная... Отличная возможность сэкономить на чужой глупости.

А другой пользователь продает "новогодний" iPhone 15, который возлюбленная вежливо вернула после расставания.

"Покупался в подарок бывшей девушке, при расставании вернула. У самого такой же, поэтому продаю", – сообщает продавец в объявлении и предлагает на товар хорошую скидку.

В свою очередь, специалист по этикету Ольга Свежакова посоветовала обязательно проверять перед перепродажей, не именной ли подарок.

Кроме того, есть риск столкнуться с неловкой ситуацией: когда человеку подарили вещь, он ее кому-то продал, а потом сам даритель пришел в гости и увидел, что подарка в квартире нет. В таком случае всегда можно сказать, что вы храните вещь в рабочем кабинете или на даче, подсказала эксперт.