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26 декабря, 18:20

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Эксперт по этикету рассказала, что делать с ненужными подарками

Дорого внимание? Как реагировать на ненужные подарки и что с ними делать

Во время новогодних праздников каждый сталкивается с ненужными презентами: неподходящие предметы интерьера, косметика или одежда. Вместе с экспертом по этикету разбираемся, как реагировать на такие вещи, что с ними делать и в каком случае от подарка можно отказаться.

Улыбнуться и поблагодарить

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Неудачный подарок – не повод критиковать и обвинять дарителя. Лучше всего поблагодарить человека и сделать вид, что все понравилось, посоветовала в разговоре с Москвой 24 специалист по этикету Ольга Свежакова.

Все зависит от отношений с дарителем. Если хочется сохранить теплое, хорошее общение, то, конечно, нужно поблагодарить, улыбнуться, сделать вид, что рад. Можно отнестись к подарку с юмором. Главное – не погружать дарителя в чувство вины.
Ольга Свежакова
специалист по этикету

Кроме того, нельзя слишком бурно реагировать на неудачный подарок, ругаться и обвинять дарителя в невнимательности на глазах у всех. При необходимости можно публично поблагодарить человека, а наедине обсудить с ним свои желания.

"В случае делового общения, когда коллега дарит неудачный, слишком дешевый, бесполезный подарок или вам достался такой презент в "тайном Санте" в офисе, то тем более нужно реагировать спокойно. Это рабочие отношения, никто не обязан друг друга удивлять и преподносить что-то дорогое", – отметила эксперт.

Однако есть ситуации, когда вполне уместно отказаться от презента. "Например, госслужащим нельзя дарить вещи дороже определенной суммы. Поэтому здесь человек вправе сказать: "Благодарю вас, но, к сожалению, я не могу принять это", – объяснила Свежакова.

Также можно отказаться от подарка, если предмет обижает или оскорбляет, добавила эксперт.

Отдать или оставить?

Фото: depositphotos/gdolgikh

Ненужные презенты можно отдать или продать. Главное, чтобы даритель об этом не узнал, подчеркнула эксперт.

Если человек передаривает предмет, нужно убедиться, что он не брендированный, внутри упаковки нет открыток с именем. Хотя здесь тоже многое зависит от отношений: например, именной подарок от коллеги можно спокойно передать близкому родственнику, если он давно хотел эту вещь.
Ольга Свежакова
специалист по этикету

Еще одна неловкая ситуация, с которой может столкнуться каждый: человеку подарили вещь, он ее кому-то отдал, а потом сам даритель пришел в гости и увидел, что подарка в квартире нет.

"В таком случае всегда можно сказать, что вы храните вещь в рабочем кабинете или на даче", – подсказала эксперт.

Также у специалистов по этикету нет единого мнения, как правильно принимать подарки: распаковывать у всех на виду или складывать в отдельное место и открывать уже после праздника.

Кто-то считает, что нужно выражать свой восторг публично, чтобы дарителю было приятно. Другие уверены, что делать это стоит наедине, потому что подарки могут быть разной стоимости или повторяться. Тем самым можно поставить в неловкое положение того, кто это преподнес.
Ольга Свежакова
специалист по этикету

Поэтому лучше всего исходить от формата мероприятия. Если это деловое событие, например юбилей начальника, то лучше все подарки открывать и рассматривать уже после праздника. Но если это семейный Новый год, то можно оценивать презенты прямо во время торжества, заключила Свежакова.

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