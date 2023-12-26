Эксперт по этикету рассказала, что делать с ненужными подарками

Во время новогодних праздников каждый сталкивается с ненужными презентами: неподходящие предметы интерьера, косметика или одежда. Вместе с экспертом по этикету разбираемся, как реагировать на такие вещи, что с ними делать и в каком случае от подарка можно отказаться.
Улыбнуться и поблагодарить
Неудачный подарок – не повод критиковать и обвинять дарителя. Лучше всего поблагодарить человека и сделать вид, что все понравилось, посоветовала в разговоре с Москвой 24 специалист по этикету Ольга Свежакова.
Кроме того, нельзя слишком бурно реагировать на неудачный подарок, ругаться и обвинять дарителя в невнимательности на глазах у всех. При необходимости можно публично поблагодарить человека, а наедине обсудить с ним свои желания.
"В случае делового общения, когда коллега дарит неудачный, слишком дешевый, бесполезный подарок или вам достался такой презент в "тайном Санте" в офисе, то тем более нужно реагировать спокойно. Это рабочие отношения, никто не обязан друг друга удивлять и преподносить что-то дорогое", – отметила эксперт.
Однако есть ситуации, когда вполне уместно отказаться от презента. "Например, госслужащим нельзя дарить вещи дороже определенной суммы. Поэтому здесь человек вправе сказать: "Благодарю вас, но, к сожалению, я не могу принять это", – объяснила Свежакова.
Также можно отказаться от подарка, если предмет обижает или оскорбляет, добавила эксперт.
Отдать или оставить?
Ненужные презенты можно отдать или продать. Главное, чтобы даритель об этом не узнал, подчеркнула эксперт.
Еще одна неловкая ситуация, с которой может столкнуться каждый: человеку подарили вещь, он ее кому-то отдал, а потом сам даритель пришел в гости и увидел, что подарка в квартире нет.
"В таком случае всегда можно сказать, что вы храните вещь в рабочем кабинете или на даче", – подсказала эксперт.
Также у специалистов по этикету нет единого мнения, как правильно принимать подарки: распаковывать у всех на виду или складывать в отдельное место и открывать уже после праздника.
Поэтому лучше всего исходить от формата мероприятия. Если это деловое событие, например юбилей начальника, то лучше все подарки открывать и рассматривать уже после праздника. Но если это семейный Новый год, то можно оценивать презенты прямо во время торжества, заключила Свежакова.
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