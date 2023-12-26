Эксперт по этикету рассказала, что делать с ненужными подарками

Во время новогодних праздников каждый сталкивается с ненужными презентами: неподходящие предметы интерьера, косметика или одежда. Вместе с экспертом по этикету разбираемся, как реагировать на такие вещи, что с ними делать и в каком случае от подарка можно отказаться.



Улыбнуться и поблагодарить

Неудачный подарок – не повод критиковать и обвинять дарителя. Лучше всего поблагодарить человека и сделать вид, что все понравилось, посоветовала в разговоре с Москвой 24 специалист по этикету Ольга Свежакова.



Ольга Свежакова специалист по этикету Все зависит от отношений с дарителем. Если хочется сохранить теплое, хорошее общение, то, конечно, нужно поблагодарить, улыбнуться, сделать вид, что рад. Можно отнестись к подарку с юмором. Главное – не погружать дарителя в чувство вины.

Кроме того, нельзя слишком бурно реагировать на неудачный подарок, ругаться и обвинять дарителя в невнимательности на глазах у всех. При необходимости можно публично поблагодарить человека, а наедине обсудить с ним свои желания.

"В случае делового общения, когда коллега дарит неудачный, слишком дешевый, бесполезный подарок или вам достался такой презент в "тайном Санте" в офисе, то тем более нужно реагировать спокойно. Это рабочие отношения, никто не обязан друг друга удивлять и преподносить что-то дорогое", – отметила эксперт.

Однако есть ситуации, когда вполне уместно отказаться от презента. "Например, госслужащим нельзя дарить вещи дороже определенной суммы. Поэтому здесь человек вправе сказать: "Благодарю вас, но, к сожалению, я не могу принять это", – объяснила Свежакова.

Также можно отказаться от подарка, если предмет обижает или оскорбляет, добавила эксперт.



Отдать или оставить?

Ненужные презенты можно отдать или продать. Главное, чтобы даритель об этом не узнал, подчеркнула эксперт.



Ольга Свежакова специалист по этикету Если человек передаривает предмет, нужно убедиться, что он не брендированный, внутри упаковки нет открыток с именем. Хотя здесь тоже многое зависит от отношений: например, именной подарок от коллеги можно спокойно передать близкому родственнику, если он давно хотел эту вещь.

Еще одна неловкая ситуация, с которой может столкнуться каждый: человеку подарили вещь, он ее кому-то отдал, а потом сам даритель пришел в гости и увидел, что подарка в квартире нет.

"В таком случае всегда можно сказать, что вы храните вещь в рабочем кабинете или на даче", – подсказала эксперт.

Также у специалистов по этикету нет единого мнения, как правильно принимать подарки: распаковывать у всех на виду или складывать в отдельное место и открывать уже после праздника.



Ольга Свежакова специалист по этикету Кто-то считает, что нужно выражать свой восторг публично, чтобы дарителю было приятно. Другие уверены, что делать это стоит наедине, потому что подарки могут быть разной стоимости или повторяться. Тем самым можно поставить в неловкое положение того, кто это преподнес.

Поэтому лучше всего исходить от формата мероприятия. Если это деловое событие, например юбилей начальника, то лучше все подарки открывать и рассматривать уже после праздника. Но если это семейный Новый год, то можно оценивать презенты прямо во время торжества, заключила Свежакова.