Самые частые ошибки при сервировке стола

Правила сервировки стола существуют не только для того, чтобы гости насладились эстетикой ужина. Есть и практическая задача – сделать так, чтобы всем было удобно. О каких важных нюансах не стоит забывать при подготовке к трапезе, спросили у эксперта.

Все по местам

Часто столовые приборы раскладывают, не задумываясь о нормах и правилах сервировки. При этом у каждого из них есть свое место, рассказала Москве 24 специалист по этикету Юлия Сильванская.





Юлия Сильванская специалист по этикету Вилки в правильной сервировке находятся слева от тарелки, а ложки и ножи – справа. При этом вилку следует класть только зубчиками вверх, а нож так, чтобы лезвие было обращено к тарелке.

Чашки, бокалы и стаканы нужно ставить справа, так как большинство – правши. Отдельного этикета для левшей не существует, и они не могут самостоятельно переделывать сервировку. Но могут менять приборы в процессе еды. Иногда хозяева специально сервируют стол под таких гостей, однако это исключение, а не правило, отметила эксперт.

Также не стоит забывать класть сервировочные приборы к каждому блюду, которое находится в общей тарелке, добавила Сильванская.

Где салфетки?

Зачастую хозяева забывают позаботиться о том, чем гости за столом смогут привести себя в порядок. По правилам сервировки у каждого обязательно должна быть своя текстильная или хотя бы бумажная салфетка, пояснила Юлия Сильванская.

Положить ее можно в любое место слева или справа от тарелки, а также прямо на хлебную или сервировочную посуду. Единственный нюанс – чем проще гостю развернуть салфетку, тем лучше. Не стоит складывать ее в стиле оригами, даже если ждете на ужин королеву, отметила эксперт.

Это лишнее

Некоторые предметы вовсе не нужно класть на стол, отметила Юлия Сильванская. Например, это касается зубочисток: они должны быть там, где гость может приватно вымыть руки.

Свечи по правилам этикета стоит зажигать лишь в темное время суток. При этом они должны быть без ароматизаторов, чтобы никому не мешал запах, обратила внимание эксперт.

Яркий аромат недопустим и у цветов, которыми решили украсить стол. Плюс не стоит выбирать высокие сорта, чтобы не загораживать собеседников друг от друга, добавила Сильванская.