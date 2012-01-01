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09 января, 15:27

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Психолог Кардиакос назвала способ быстро вернуться в рабочее состояние после праздников

Не хочу трудиться – хочу лениться: как быстро восстановить продуктивность после праздников

Возвращаться к работе после долгих выходных всегда нелегко: настроиться на нужный лад мешают апатия, тревога и другие сложные чувства. Вместе с экспертом разбираемся, в чем причины такого состояния и как с ним справиться.

Откат к усталости

Фото: 123RF/undrey

Опустошение и бессилие, возникающие из-за выхода на работу после праздников, вызваны эффектом серотониновой ямы. Сначала во время отдыха люди перенасыщаются положительными эмоциями, а затем, когда этот период подходит к концу, у них случается откат к усталости, пояснила в разговоре с Москвой 24 клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос.

На Новый год у нас был драйв: успеть купить подарки, всех поздравить, отметить, – то есть много задач, которые дают смысл и на выполнение которых мы тратим много сил. Но после этого наступает упадок: больше нет ориентиров, ближайших праздников, то есть того, к чему могла бы быть привязана наша новая волна активности.
Анастасия Кардиакос
клинический психолог, психолог-педагог

Сказывается на мотивации и иллюзия бесполезности труда, считает эксперт. По ее словам, продолжительные выходные заставляют мозг думать, что жить полноценно можно, не вовлекаясь при этом в какую-либо профессиональную деятельность.

"В целом лень довольно быстро становится привычной. Действительно, чем меньше мы делаем, тем меньше хотим делать. Это как горка: скатываться с нее легко, а чтобы подняться, нужно приложить больше усилий", – объяснила Кардиакос.

В свою очередь, психолог Дарья Яушева добавила, что источником тревоги часто является отложенный стресс. Специалист подчеркнула, что в таких обстоятельствах многие вынуждены вновь столкнуться с рабочими проблемами, о которых удавалось забыть в праздники.

"Кроме того, в выходные дни мы обладаем большей свободой в управлении своим временем. Возвращение к профессиональным задачам и внешним ожиданиям воспринимается как потеря свободы, вызывая скрытое сопротивление", – заключила она.

Фокус на хорошее

Фото: 123RF/nexusplexus

Обрести продуктивный настрой позволят позитивные установки. Поэтому следует мысленно напоминать себе, что именно работа дает возможности для качественного отдыха – в том числе и финансовые. К тому же она поддерживает умственную активность и таким образом сохраняет когнитивную молодость, подчеркнула Анастасия Кардиакос.

То есть работа – это всегда повод выйти в социум, который держит нас в состоянии бодрости. Потому что если все время сидеть дома за сериалами в пижаме, есть новогодние салаты и получать быстрый дофамин, то в какой-то момент не захочется вообще ничего, а там недалеко и до депрессивного состояния.
Анастасия Кардиакос
клинический психолог, психолог-педагог

Притом влиться в активный ритм проще, если сконцентрироваться на выполнении незаконченных задач, нежели чем браться за что-то новое и более объемное. Кроме того, в процессе нужно обязательно делать перерывы: например, организовать свое время можно по школьному принципу, выделяя 45 минут на работу, а 10 – на отдых.

"Помните, что адаптироваться к трудовым дням тяжело только в начале, но потом все идет по накатанной. Достаточно буквально нескольких дней до наступления первых выходных, чтобы мозг понял, что у него все равно есть отдых", – добавила психолог.

В свою очередь, Дарья Яушева подчеркнула, что большое значение имеет и самоподдержка. По ее мнению, важно относиться к своему состоянию с пониманием, в то же время вести диалог с собой с заботой и состраданием.

Сфокусируйтесь на маленьких победах. Отмечайте даже небольшие успехи: закрытие задачи, хороший разговор с клиентом или просто вовремя начатый день. Это вернет ощущение продуктивности.
Дарья Яушева
психолог

Вдохновение для работы принесет и позитивное планирование, указала эксперт. Для этого в свой график рекомендуется включить приятные активности – кофе с коллегой, прогулка в обеденный перерыв. Наконец и само возвращение к своим профессиональным обязанностям можно сделать радостным событием, поощрив себя небольшим подарком или угощением, резюмировала она.

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Лукинова Анна

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