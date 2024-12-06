Психолог Яушева дала советы, как наслаждаться ленью без чувства вины

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Лень является важнейшим механизмом саморегуляции человека, ведь она сигнализирует о недостатке внутренних ресурсов или дефиците сна и витаминов. Об этом Москве 24 сообщила психолог Дарья Яушева.

6 декабря отмечается День лентяя. По словам эксперта, с физиологической точки зрения лень – это способ организма дать понять, что идет истощение.



Дарья Яушева психолог В этот момент активируется состояние, которое похоже на энергосбережение: в нем важно накопить ресурсы, отдохнуть, чтобы дальше справляться с определенными задачами.

Однако зачастую нежелание что-либо делать вызывает чувство вины, подчеркнула эксперт. По ее мнению, это связано с культивированием продуктивности: из-за всеобщего убеждения о важности успеха многие сталкиваются со страхом упущенной выгоды.

"Но отдых не роскошь, а базовая потребность. И если ее не восполнить, придет выгорание и снижение когнитивных функций", – подчеркнула Яушева.

Для того чтобы научиться расслабляться, не ощущая тревогу, необходимо пересмотреть свои убеждения. Прежде всего речь здесь идет о том, чтобы заменить слово "лень", воспринимаемое негативно, на "восстановление" или "перезагрузка", посоветовала психолог.



Дарья Яушева психолог Следует также практиковать позитивное подкрепление отдыха. То есть, осознать, что от него, например, повысилась продуктивность. Это поможет сформировать привычку расслабляться без стыда.

Не менее эффективно будет начать разделять жизненное пространство. По словам эксперта, достаточно провести четкие границы между местом и временем для работы и для себя, и обрести баланс станет гораздо проще.

"Также нужно попытаться понять, что лень – это пространство для рефлексии. Задайте себе вопросы: как мне устроить отдых, чтобы он наполнил мою жизнь и принес облегчение? Это встреча с близкими, творчество, прогулка на природе?" – посоветовала Яушева.

Во время таких эпизодов лени независимо от способов расслабления человек инвестирует в себя и свое психологическое благополучие, заключила она.

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