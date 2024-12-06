Психолог Яушева дала советы, как наслаждаться ленью без чувства вины

06 декабря, 19:22Общество
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Лень является важнейшим механизмом саморегуляции человека, ведь она сигнализирует о недостатке внутренних ресурсов или дефиците сна и витаминов. Об этом Москве 24 сообщила психолог Дарья Яушева.
6 декабря отмечается День лентяя. По словам эксперта, с физиологической точки зрения лень – это способ организма дать понять, что идет истощение.
Однако зачастую нежелание что-либо делать вызывает чувство вины, подчеркнула эксперт. По ее мнению, это связано с культивированием продуктивности: из-за всеобщего убеждения о важности успеха многие сталкиваются со страхом упущенной выгоды.
"Но отдых не роскошь, а базовая потребность. И если ее не восполнить, придет выгорание и снижение когнитивных функций", – подчеркнула Яушева.
Для того чтобы научиться расслабляться, не ощущая тревогу, необходимо пересмотреть свои убеждения. Прежде всего речь здесь идет о том, чтобы заменить слово "лень", воспринимаемое негативно, на "восстановление" или "перезагрузка", посоветовала психолог.
Не менее эффективно будет начать разделять жизненное пространство. По словам эксперта, достаточно провести четкие границы между местом и временем для работы и для себя, и обрести баланс станет гораздо проще.
"Также нужно попытаться понять, что лень – это пространство для рефлексии. Задайте себе вопросы: как мне устроить отдых, чтобы он наполнил мою жизнь и принес облегчение? Это встреча с близкими, творчество, прогулка на природе?" – посоветовала Яушева.
Во время таких эпизодов лени независимо от способов расслабления человек инвестирует в себя и свое психологическое благополучие, заключила она.
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