В ГД опровергли слухи о дефиците "Мирамистина"

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Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов опроверг слухи о возможном дефиците "Мирамистина." По словам депутата, возникшие трудности компании-производителя только временны, пишет ТАСС.

Леонов высказала мнение, что в ближайшее время проблемы с количеством лекарства могут возникнуть только по вине самих граждан.

"Очень вредно сломя голову куда-то бежать и все скупать – тогда действительно будет какой-то дефицит. Поэтому нужно спокойно к этому относиться", – заявил депутат.

Глава комитета отметил, что работа компании скоро возобновится. По его словам, у организации возникли финансовые проблемы на одном из производств. Специалисты уже занимаются их решением.

Кроме того, в России существуют аналоги "Мирамистина", отметил депутат.

Препарат разрабатывался в 1970-х годов как антисептическое средство для обработки оборудования на орбитальных станциях и кожных покровов космонавтов. После распада СССР производство лекарства возобновилось, а сфера применения расширилась.

Ранее сообщалось, что работа компании-производителя "Мирамистина" и "Окомистина" заблокирована в России по решению суда. Деятельность прервали 164 медицинских представителя компании ООО "Инфамед".