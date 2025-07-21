Работа производителя "Мирамистина" и "Окомистина" заблокирована в России

Фото: РИА Новости/ Игорь Зарембо

Работа компании-производителя "Мирамистина" и "Окомистина" заблокирована в России по решению суда, сообщил адвокат собственников "Инфамед" Рубен Маркарьян в беседе с ТАСС.

По словам юриста, ограничения, наложенные инстанцией, заблокировали работу 164 медицинских представителей компании ООО "Инфамед". Меры направлены на обеспечение производства препарата, который принимает участие в импортозамещении товаров, в частности по контрактам с Минобороны РФ.

Судебное разбирательство связано с деятельностью Павла и Оксаны Хейфиц, уточнил Маркарьян. Они предложили свои услуги агента и помощь в продаже "Инфамеда", после чего уговорили владельца компании заключить фиктивную сделку о передаче им 50% долей организации по номинальной стоимости в размере 7,5 миллиона рублей, хотя реальная стоимость составляла более одного миллиарда рублей.

В связи с этими действиями Хейфиц владельцы "Мирамистина" обратились в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) с заявлением о мошенничестве. В настоящее время проводится проверка в Отделе экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УВД по ЮЗАО ГУ МВД по Москве.

Ранее в столице задержали продавцов некачественных и незарегистрированных препаратов. В соответствии с уголовным делом, 14 участников преступной группировки были обвинены в сбыте недоброкачественных лекарственных средств.

По данным следствия, они договорились продать в РФ контрафактные лекарства, которые приобрели за пределами страны, после этого сбыли незарегистрированные препараты на сумму более 250 тысяч рублей.

