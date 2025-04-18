Торговцы некачественными лекарствами задержаны в столице

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Торговцы некачественными и незарегистрированными лекарствами задержаны в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета в телеграм-канале.



Возбуждено уголовное дело. В сбыте недоброкачественных лекарственных средств обвиняются 14 участников преступной группы, отмечает пресс-служба СК.

По данным следствия, в 2024 году злоумышленники сговорились сбыть на территории России контрафактные и незарегистрированные лекарства. Находясь в столице, они приобрели препараты за пределами России и ввезли их в страну.



После этого обвиняемые из числа сотрудников одной из московских фармацевтических компаний сбыли незарегистрированные лекарства на сумму более 250 тысяч рублей в рамках оперативно-разыскного мероприятия "Проверочная закупка".

В Москве по местам жительства фигурантов дела, в аптеках и складских помещениях прошли обыски. В результате изъяты препараты на 100 миллионов рублей, сообщили в столичном СК.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемым меры пресечения. Проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее следователи завели уголовное дело после массового отравления детей китайскими снеками в подмосковном Красноармейске. Инцидент подпадает под статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

В ходе расследования СК совместно с прокуратурой и Роспотребнадзором осмотрел место, где школьники купили снеки. В результате они изъяли видеозаписи с камер наблюдения, а также нереализованную партию товаров, проданных несовершеннолетним, и сертификаты соответствия на эту продукцию. Кроме того, правоохранители опечатали и закрыли торговый павильон.