СК возбудил дело после отравления подростков китайскими снеками в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Следователи завели уголовное дело после массового отравления детей китайскими снеками в подмосковном Красноармейске, передает пресс-служба областного СК РФ.

Правоохранители выяснили, что 6 марта пятеро школьников 2013 года рождения, находясь в учебном заведении, съели закуски (снеки) неизвестной марки, произведенные в Китае.

Вскоре после этого они почувствовали себя плохо и были госпитализированы в медучреждение с симптомами отравления. В Следственном комитете заверили, что в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Инцидент подпадает под статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, уточнили в ведомстве.

В ходе расследования сотрудники СК совместно с представителями прокуратуры и Роспотребнадзора провели осмотр места, где школьники купили эту продукцию. В результате были изъяты видеозаписи с камер наблюдения, а также нереализованная партия товаров, проданных несовершеннолетним, и сертификаты соответствия на эту продукцию.

Кроме того, правоохранители опечатали и закрыли торговый павильон.

Ранее в Волоколамске трое несовершеннолетних в возрасте от 8 до 17 лет почувствовали недомогание из-за отравления неизвестным веществом. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

На тот момент они находились в состоянии средней степени тяжести. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.