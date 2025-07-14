Полицейские в Москве пресекли продажу опасных для жизни препаратов для похудения

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Москве задержали троих предпринимателей по подозрению в продаже опасных для жизни контрафактных лекарств, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Агенты полиции во время проверочной закупки приобрели 8 упаковок на сумму свыше 100 тысяч рублей. При обысках было найдено больше 100 упаковок лекарств, которые хранились с нарушениями условий. Также были найдены телефоны, компьютеры и документы, подтверждающие незаконную деятельность.

По словам Волк, злоумышленники ввозили в Россию лекарства из-за границы, после чего продавали их через мессенджеры или сервисы доставки. В ассортимент входили средства для лечения диабета, похудения, онкологии, эпилепсии и других заболеваний. При этом экспертиза показала, что лекарства не соответствовали стандартам качества и могли угрожать здоровью покупателей.

Против предпринимателей возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт недоброкачественных медицинских средств", всем троим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Правоохранители продолжают устанавливать другие эпизоды и возможных соучастников.

Ранее РФ из Индонезии экстрадировали мужчину, обвиняемого в торговле персональной информацией россиян. В 2019 году злоумышленник вступил в преступное сообщество, которое в том числе занималось торговлей персональной информацией граждан, содержащейся в базах данных и информационно-справочных массивах государственных органов.

Были возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение неприкосновенности частной жизни", "Получение взятки" и "Организация преступного сообщества", а в марте 2022 года обвиняемого объявили в международный розыск.

Благодаря задействованию каналов Интерпола сотрудниками российского бюро совместно с УМС МВД России было установлено, что мужчина находится в Индонезии. В июне 2025 года его задержали.