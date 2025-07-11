Индонезия выдала разыскиваемого за торговлю личными данными россиянина

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В РФ из Индонезии экстрадировали мужчину, обвиняемого в торговле персональной информацией россиян. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, в 2019 году злоумышленник вступил в преступное сообщество, которое в том числе занималось торговлей персональной информацией граждан, содержащейся в базах данных и информационно-справочных массивах государственных органов.

Были возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение неприкосновенности частной жизни", "Получение взятки" и "Организация преступного сообщества", а в марте 2022 года обвиняемого объявили в международный розыск.

Волк подчеркнула, что благодаря задействованию каналов Интерпола сотрудниками российского бюро совместно с УМС МВД России было установлено, что мужчина находится в Индонезии. В июне 2025 года его задержали.

"Сегодня в аэропорту города Денпасар обвиняемого передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", – заключила представитель МВД.

Ранее в Ленинградской области за противоправную деятельность задержали сотрудников полиции. Предварительно, несколько правоохранителей с 2023 года за взятку покровительствовали предпринимателям, которые осуществляли деятельность на территории региона.

Проводятся обыски и задержания по местам проживания фигурантов и в их торговых точках, проверяется законность деятельности предпринимателей и легальность работы их сотрудников.