Московская полиция задержала пятерых "черных банкиров"

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Москве полиция задержала пятерых "черных банкиров", рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, злоумышленники проводили банковские операции без соответствующей лицензии с июня 2024 года по январь 2025-го. Используя подконтрольные юридические лица, "черные банкиры" незаконно оказывали различные финансовые услуги, например кассовое обслуживание, обналичивание, переводы денежных средств, объяснила Волк.

Со своих клиентов злоумышленники брали комиссию не менее 11%, а доход от их деятельности составил более 291,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По местам жительства и в офисах задержанных проведены обыски, изъяты средства связи и компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательное значение.

Всем фигурантам дела предъявлены обвинения, троим из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, двоим – в виде домашнего ареста, сообщила Волк.

В настоящий момент проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и возможных соучастников.

Ранее в Москве задержали трех мужчин, которые подозреваются в хищении 30 миллионов рублей при помощи мошеннической схемы по обналичиванию средств.

Аферисты создавали фирмы-однодневки, от лица которых оказывали людям банковские услуги без соответствующей регистрации и лицензии. На счета их компаний заказчики направляли деньги якобы за поставку оборудования.

Для подтверждения сделок создавались подложные документы, которые после передавались в кредитно-финансовые учреждения и налоговые органы.

Затем средства направлялись на дроп-карты, обналичивались и выдавались клиентам с удержанием около 10% от суммы в качестве вознаграждения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.