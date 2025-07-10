Волк: полицейский может лично позвонить гражданину только для приглашения в отделение

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Сотрудник полиции может лично позвонить гражданину только в том случае, чтобы пригласить его в подразделение. Об этом в своем телеграм-канале рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

"Угрозы и запугивание – это явный признак мошенничества. Им нужен ваш стресс. Прекратите общение, кладите трубку и без разговоров", – заявила она.

Волк напомнила, что зачастую злоумышленники представляются сотрудниками не только правоохранительных органов, но и Центробанка, Соцфонда, ФНС и других ведомств.

Ранее в Госдуме предупредили россиян о том, что мошенники начали все чаще атаковать граждан через стационарные телефоны. В ближайшее время количество подобных схем будет расти. В зоне особого риска находятся пожилые люди, отмечали парламентарии.

