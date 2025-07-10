Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 09:00

Безопасность
Главная / Новости /

Волк: полицейский может лично позвонить гражданину только для приглашения в отделение

В МВД рассказали, когда полицейский может позвонить гражданину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудник полиции может лично позвонить гражданину только в том случае, чтобы пригласить его в подразделение. Об этом в своем телеграм-канале рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

"Угрозы и запугивание – это явный признак мошенничества. Им нужен ваш стресс. Прекратите общение, кладите трубку и без разговоров", – заявила она.

Волк напомнила, что зачастую злоумышленники представляются сотрудниками не только правоохранительных органов, но и Центробанка, Соцфонда, ФНС и других ведомств.

Ранее в Госдуме предупредили россиян о том, что мошенники начали все чаще атаковать граждан через стационарные телефоны. В ближайшее время количество подобных схем будет расти. В зоне особого риска находятся пожилые люди, отмечали парламентарии.

Россиянам рассказали о новой схеме обмана с заказами на маркетплейсах

Читайте также


безопасность

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика