"Известия": запрещенные медикаменты ввозятся в Россию в основном через Казахстан

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Запрещенные сильнодействующие вещества, в том числе анаболики, стали чаще ввозить в Россию через Казахстан. Правоохранительные органы изымают на границе крупные партии препаратов, ввезенных в страну под видом легального груза. Об этом сообщает газета "Известия".

В частности, в Казахстане лекарственные средства, содержащие сибутрамин в качестве активного вещества, запрещены к применению. Однако препараты продолжают продаваться в виде биологически активных добавок (БАДов). Стоимость таких средств (в расчет берется стандартная упаковка таблеток по 20 миллиграммов) в среднем составляет от 5 до 10 тысяч рублей за упаковку.

При этом большинство зарегистрированных в России лекарственных средств, содержащих сибутрамин, имеют дозировку данного активного вещества от 10 до 15 миллиграммов в одной капсуле. Рецептурные препараты в российских аптеках в соответствующих дозировках стоят от 5 до 12 тысяч рублей.

По данным издания, торговцы запрещенными веществами закупают препараты в Казахстане по значительно более низкой цене, чем обычно на рынке. После чего доставляют их под видами БАДов, биодобавок и спортивного питания в Россию. Также ведется активное распространение веществ через интернет-площадки и мессенджеры.

Высокая маржинальность незаконной торговли делает этот бизнес привлекательным для различного рода криминальных элементов, сказано в материале.

Юрист Алексей Гавришев в беседе с изданием подчеркнул, что хранение и сбыт таких веществ строго преследуются законом РФ – вплоть до восьми лет лишения свободы, если доказана цель сбыта.

Ранее Минэкономразвития предложило запретить продажу на маркетплейсах нелегальных товаров и БАДов, не подтвердивших свое качество и безопасность, то есть не получивших документы о прохождении госрегистрации.

Также в Роскачестве отмечают, что госрегистрация БАДов обязательна на территории всех государств – членов ЕАЭС. Однако никаких ограничительных правил в отношении онлайн-торговли на данный момент нет, как и санкций за продажу продукции без госрегистрации.