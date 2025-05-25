В Госдуме предложили сделать противозачаточные препараты рецептурными

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Депутат Госдумы Татьяна Соломатина выступила с предложением сделать противозачаточные препараты рецептурными. Об этом сообщает издание "Абзац".

Соломатина подчеркнула, что в случае с противозачаточными лекарствами речь идет о гормональной терапии.

"Любая гормональная терапия несет серьезное вмешательство в человеческий организм для погашения той или иной функции. Применение таких контрацептивов ведет к снижению функции яичников у женщин, и это влечет за собой гормональный сбой", – отметила парламентарий.

Депутат добавила, что это касается здоровья любой будущей мамы, поэтому применение таких препаратов возможно только по назначению врача.

Ранее сообщалось, что в России могут начать прописывать в инструкциях к отдельным лекарственным препаратам предупреждения о недопустимости управления автомобилями после их приема. Маркировка будет относиться к препаратам, содержащим наркотические или психотропные вещества.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в инструкции к подобным лекарствам следует отразить дорожный знак "Движение запрещено".

